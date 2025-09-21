Súlyos balesetek és egy körözött bűnöző tartja rettegésben a régiót (videó, fotó)

​Már a hétfő sem indult jól... Szirénaszó mentőautók lepték el kora hajnalban a 81-es főút győri külterületét, miután egy busz és egy személyautó ütközött. A sokkoló balesetben egy ember azonnal életét vesztette. RÉSZLETEK ITT!

Szinte semmi sem maradt abból az autóból, miután egy busszal balesetezett Győr közelében.

Forrás: Kisalföld

A horror sajnos tovább folytatódott, ugyanis kiderült, hogy vasárnap reggel az M1-es autópálya bicskei szakaszán történt halálos balesetnél, mi is történt pontosan. Egy nő szörnyű halált halt, bennégett az autójában. Részletek ITT!