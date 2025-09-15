szeptember 15., hétfő

Tragédia

2 órája

Újabb életet követelt a halálút: sokkoló fotókon a 81-es tragédia

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt a 81-es főúton Győr külterületén, ahol egy busz és egy személygépkocsi ütközött össze. A reggeli órákban bekövetkezett tragédiában egy ember a baleset helyszínén életét vesztette.

Feol.hu

A Kisalföld​ információi szerint a baleset a 81-es főút 80. kilométerénél történt, hétfőn 5 óra 35 perc körül. A szerencsétlenségben a személyautó egyik utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. A tragédia, a sokkoló buszbaleset az egész környéket megrázta. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a rendőrség teljes szélességében lezárta az érintett útszakaszt, ami jelentős fennakadásokat okozott a forgalomban. A helyszínen készült sokkoló fotókat közölt társlapunk, további részletek és galéria ITT!

Halálos kimenetelű buszbaleset történt a 81-es főúton Győr külterületén, sokkoló képek láttak napvilágot.
Semmi sem maradt abból az autóból, ami egy busszal ütközött korán reggel. A baleset halálos áldozatot is követelt.
Forrás: Kisalföld.hu

A 81-es Fejér vármegyei szakaszán is több halálos baleset történt

Az ország egyik legveszélyesebb útszakaszának nyilvánították Székesfehérvárhoz közel eső főúti szakaszt.  Hiába a sok figyelmeztetés, sorra szedi áldozatait a 81-es főút a Fejér megyei útszakaszon is. Óvatosan közlekedjenek!

 

