2 órája
Újabb életet követelt a halálút: sokkoló fotókon a 81-es tragédia
Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt a 81-es főúton Győr külterületén, ahol egy busz és egy személygépkocsi ütközött össze. A reggeli órákban bekövetkezett tragédiában egy ember a baleset helyszínén életét vesztette.
A Kisalföld információi szerint a baleset a 81-es főút 80. kilométerénél történt, hétfőn 5 óra 35 perc körül. A szerencsétlenségben a személyautó egyik utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. A tragédia, a sokkoló buszbaleset az egész környéket megrázta. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a rendőrség teljes szélességében lezárta az érintett útszakaszt, ami jelentős fennakadásokat okozott a forgalomban. A helyszínen készült sokkoló fotókat közölt társlapunk, további részletek és galéria ITT!
A 81-es Fejér vármegyei szakaszán is több halálos baleset történt
Az ország egyik legveszélyesebb útszakaszának nyilvánították Székesfehérvárhoz közel eső főúti szakaszt. Hiába a sok figyelmeztetés, sorra szedi áldozatait a 81-es főút a Fejér megyei útszakaszon is. Óvatosan közlekedjenek!