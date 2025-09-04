Nagy lehet a baj: egy ember a roncsok közé szorult Székesfehérvárnál

A katasztrófavédelem tájékoztatott, hogy a székesfehérvári balesetben két személyautó volt érintett. A mentőszolgálat munkatársai jelenleg is a helyszínen dolgoznak, ellátva a sérülteket. A balesetben érintett járműveket a tűzoltók áramtalanították, hogy megakadályozzák a további veszélyforrásokat. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak, közölni fogjuk.

Feszítővágóra is szükség volt a fehérvári balesetnél.

Forrás: Katvéd/Archív