szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

28°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Feszítővágóra is szükség volt

17 perce

Nagy lehet a baj: egy ember a roncsok közé szorult Székesfehérvárnál

Címkék#baleset#Országos Mentőszolgálat#feszítővágó#Székesfehérvár#katasztrófavédelem

Súlyos ütközés történt a 7-es főút 61-es kilométerénél, Székesfehérvár közelében. A baleset következtében az egyik autóba beszorult egy ember, akit a helyszínre riasztott székesfehérvári hivatásos tűzoltók szabadítottak ki. A mentéshez feszítővágót is igénybe kellett venniük.

Feol.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatott, hogy a székesfehérvári balesetben két személyautó volt érintett. A mentőszolgálat munkatársai jelenleg is a helyszínen dolgoznak, ellátva a sérülteket. A balesetben érintett járműveket a tűzoltók áramtalanították, hogy megakadályozzák a további veszélyforrásokat. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak, közölni fogjuk.

Súlyos baleset történt a 7-es főút 61-es kilométerénél, Székesfehérvár közelében, hatóságok a helyszínen.
Feszítővágóra is szükség volt a fehérvári balesetnél.
Forrás: Katvéd/Archív

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu