Baleset
13 perce
Gyermek is megsérült Fehérvár szomszédságában
Kiderítettük, miért szirénázott a mentő csütörtök délután. A Sárszentmihályon történt balesetnél többen megsérültek.
Egy gépjármű egy parkoló autóba hajtott, majd az ütközés erejétől felborult Székesfehérvár mellett, Sárszentmihályon. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset helyszínére érkező mentők egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel láttak el, egy gyermeket pedig további vizsgálatok és megfigyelések céljából szállítottak kórházba.
Ezt ne hagyja ki!Segítséget kérnek
21 órája
Kétségbeesetten keresi a szemtanúkat az elhunyt enyingi mentőtiszt családja
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre