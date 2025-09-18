Gyermek is megsérült Fehérvár szomszédságában

Egy gépjármű egy parkoló autóba hajtott, majd az ütközés erejétől felborult Székesfehérvár mellett, Sárszentmihályon. ​Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset helyszínére érkező mentők egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel láttak el, egy gyermeket pedig további vizsgálatok és megfigyelések céljából szállítottak kórházba.

Kiderítettük, hogy milyen baleset miatt szirénázott a mentő csütörtök délután

Forrás: Fejér Medic Egyesület