Baleset

13 perce

Gyermek is megsérült Fehérvár szomszédságában

Kiderítettük, miért szirénázott a mentő csütörtök délután. A Sárszentmihályon történt balesetnél többen megsérültek.

Feol.hu

Egy gépjármű egy parkoló autóba hajtott, majd az ütközés erejétől felborult Székesfehérvár mellett, Sárszentmihályon. ​Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset helyszínére érkező mentők egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel láttak el, egy gyermeket pedig további vizsgálatok és megfigyelések céljából szállítottak kórházba.

Forrás: Fejér Medic Egyesület

 

 

