Rejtélyes baleset Fehérváron: a ház kapujába csapódott egy autós

​A székesfehérvári baleset erejét jól mutatja, hogy az autó először egy villanyoszlopot tarolt le, majd a lendület egy közeli családi ház kapujába csapta. A katasztrófavédelem közölte, az autóban csak a sofőr utazott. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat és a mentőket is riasztották. A balesethez a áramszolgáltató (EON) szakemberei is kimentek, ugyanis az ütközésben a családi ház elektromos szekrénye is megrongálódott. Az Országos Mentőszolgálattal is felvettük a kapcsolatot, akik közölték, hogy a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.

Letarolta a villanyoszlopot az autós a fehérvári balesetben, tűzoltók siettek hozzá.

Fotó: MW/Archív



