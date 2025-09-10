szeptember 10., szerda

Közlekedés

1 órája

Rejtélyes baleset Fehérváron: a ház kapujába csapódott egy autós

Címkék#baleset#kórház#villanyoszlop#eon#kerítés#Székesfehérvár#mentő#katasztrófavédelem

A kora esti órákban egy személyautó villanyoszlopnak ütközött, majd egy családi ház kapujának csapódott a Pöstyéni utcában. Az eddig tisztázatlan körülmények között bekövetkezett balesetben a jármű vezetője volt érintett, több hatóság, sőt az áramszolgáltató is a helyszínre sietett.

Feol.hu

​A székesfehérvári baleset erejét jól mutatja, hogy az autó először egy villanyoszlopot tarolt le, majd a lendület egy közeli családi ház kapujába csapta. A katasztrófavédelem közölte, az autóban csak a sofőr utazott. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat és a mentőket is riasztották. A balesethez a áramszolgáltató (EON) szakemberei is kimentek,  ugyanis az ütközésben a családi ház elektromos szekrénye is megrongálódott. Az Országos Mentőszolgálattal is felvettük a kapcsolatot, akik közölték, hogy a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.

A kora esti órákban egy személyautó villanyoszlopnak ütközött, majd egy családi ház kapujának csapódott. A baleset székesfehérvári Pöstyéni utcában történt.
Letarolta a villanyoszlopot az autós a fehérvári balesetben, tűzoltók siettek hozzá.
Fotó: MW/Archív


 

 

