2 órája
Rejtélyes baleset Fehérváron: a ház kapujába csapódott egy autós
A kora esti órákban egy személyautó villanyoszlopnak ütközött, majd egy családi ház kapujának csapódott a Pöstyéni utcában. Az eddig tisztázatlan körülmények között bekövetkezett balesetben a jármű vezetője volt érintett, több hatóság, sőt az áramszolgáltató is a helyszínre sietett.
A székesfehérvári baleset erejét jól mutatja, hogy az autó először egy villanyoszlopot tarolt le, majd a lendület egy közeli családi ház kapujába csapta. A katasztrófavédelem közölte, az autóban csak a sofőr utazott. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat és a mentőket is riasztották. A balesethez a áramszolgáltató (EON) szakemberei is kimentek, ugyanis az ütközésben a családi ház elektromos szekrénye is megrongálódott. Az Országos Mentőszolgálattal is felvettük a kapcsolatot, akik közölték, hogy a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.