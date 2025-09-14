szeptember 14., vasárnap

Közlekedés

1 órája

Sokkoló percek: Két súlyos baleset történt egyszerre, az egyik Fehérvárnál

​Két ütközés is történt szinte egy időben a 8-as és az 1-es főúton a katasztrófavédelem közlése szerint. A mentési munkálatok miatt mindkét baleseti helyszínen fennakadásokra kell számítani.

Feol.hu

​Székesfehérvárnál a 8-as főút 2-es kilométerszelvényénél egy személygépkocsi csapódott a szalagkorlátnak a felüljárón. A balesetben ketten utaztak, a székesfehérvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentés idejére az érintett útszakaszt félpályán lezárták.

Forrás: Katvéd/illusztráció

Feszítővágóval mentettek a bicskei balesetnél

​A másik baleset Bicskén történt, az 1-es főút és a Bem utca kereszteződésében. Itt két gépkocsi ütközött össze, és az egyik járműbe beszorult egy utas. A bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a sérültet, a mentők szintén a helyszínen dolgoznak.
​A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek az érintett útszakaszokon.

Feketébe borult a vasárnap 

A vasárnap délelőtti órákban az M1-es autópályán, Bicske térségében egy nő meghalt a helyszínen. Részletek ITT!

 

 

