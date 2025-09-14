51 perce
Sokkoló percek: Két súlyos baleset történt egyszerre, az egyik Fehérvárnál
Két ütközés is történt szinte egy időben a 8-as és az 1-es főúton a katasztrófavédelem közlése szerint. A mentési munkálatok miatt mindkét baleseti helyszínen fennakadásokra kell számítani.
Székesfehérvárnál a 8-as főút 2-es kilométerszelvényénél egy személygépkocsi csapódott a szalagkorlátnak a felüljárón. A balesetben ketten utaztak, a székesfehérvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentés idejére az érintett útszakaszt félpályán lezárták.
Feszítővágóval mentettek a bicskei balesetnél
A másik baleset Bicskén történt, az 1-es főút és a Bem utca kereszteződésében. Itt két gépkocsi ütközött össze, és az egyik járműbe beszorult egy utas. A bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a sérültet, a mentők szintén a helyszínen dolgoznak.
A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek az érintett útszakaszokon.
Feketébe borult a vasárnap
