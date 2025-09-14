szeptember 14., vasárnap

Baleset

1 órája

Baleset a felüljárón: Kiderült, kiért szirénáztak Fehérváron

Címkék#balesetveszélyes#Országos Mentőszolgálat#Bicske#rendőrség#baleset#Székesfehérvár#tragédia

Több ütközés egyszerre. ​Székesfehérváron a lakosságot megrázó szirénázásra adtak magyarázatot a mentőszolgálatok: két baleset történt egy időben, Székesfehérváron és Bicskén is a hatóságok rohantak.

Feol.hu

​Ahogy azt a FEOL megkeresésére az Országos Mentőszolgálat közölte, a székesfehérvári incidensben két személy, egy férfi és egy nő szenvedett fejsérülést. Szerencsére mindketten stabil állapotban voltak, amikor kórházba szállították őket. A gyors és szakszerű orvosi beavatkozásnak köszönhetően remélhetőleg hamar felépülnek. A bicskei baleset kevésbé súlyos következményekkel járt, ott senkit sem kellett kórházba szállítani.

Többen is megsérültek a székesfehérvári felüljárón történt balesetben. Az Országos Mentőszolgálat munkatársainak azonnal cselekednie kellett.
Több személy is megsérült a székesfehérvári felüljárón történt balesetben.
Forrás: OMSZ/Facebook

Óvatosan az utakon, kerüljük el balesetveszélyes helyzeteket!

Sajnos nyáron is több tragédia rázta meg a megyét. Összegyűjtöttük a legfélelmetesebb eseteket, íme:

Sajnos vasárnap délelőtt tragádia történt az M1-es autópályán, már a mentők sem tudtak segíteni.

 

 


 

