2 órája
Baleset a felüljárón: Kiderült, kiért szirénáztak Fehérváron
Több ütközés egyszerre. Székesfehérváron a lakosságot megrázó szirénázásra adtak magyarázatot a mentőszolgálatok: két baleset történt egy időben, Székesfehérváron és Bicskén is a hatóságok rohantak.
Ahogy azt a FEOL megkeresésére az Országos Mentőszolgálat közölte, a székesfehérvári incidensben két személy, egy férfi és egy nő szenvedett fejsérülést. Szerencsére mindketten stabil állapotban voltak, amikor kórházba szállították őket. A gyors és szakszerű orvosi beavatkozásnak köszönhetően remélhetőleg hamar felépülnek. A bicskei baleset kevésbé súlyos következményekkel járt, ott senkit sem kellett kórházba szállítani.
Óvatosan az utakon, kerüljük el balesetveszélyes helyzeteket!
