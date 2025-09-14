Baleset a felüljárón: Kiderült, kiért szirénáztak Fehérváron

​Ahogy azt a FEOL megkeresésére az Országos Mentőszolgálat közölte, a székesfehérvári incidensben két személy, egy férfi és egy nő szenvedett fejsérülést. Szerencsére mindketten stabil állapotban voltak, amikor kórházba szállították őket. A gyors és szakszerű orvosi beavatkozásnak köszönhetően remélhetőleg hamar felépülnek. A bicskei baleset kevésbé súlyos következményekkel járt, ott senkit sem kellett kórházba szállítani.

Több személy is megsérült a székesfehérvári felüljárón történt balesetben.

Forrás: OMSZ/Facebook

Óvatosan az utakon, kerüljük el balesetveszélyes helyzeteket!

