Megáll az ész

2 órája

Ez őrület! Megfordult az autópályán, nézd meg, mi történt utána! (videó)

STOP! Ezt látnod kell, így okozott kerékszakadást egy autós az autópályán. Újabb sokkoló felvétel söpör végig a neten, ami döbbenetes felelőtlenség következményeit mutatja be. Megfordult az M1-es autópályán, majd jött a baleset és a csatt...

Feol.hu

​„Egy döntés az autópályán időben és térben messze ható következményekkel jár” – írja az MKIF Facebook-bejegyzésében. Ám, ami most az M1-es autópályán történt, az minden eddigi baleseti figyelmeztetésnél erősebb. ​Az M1-es autópálya Lébényhez közeli szakaszán rögzített eseménysorozat nem más, mint egy tökéletes példa arra, hogy mit TILOS csinálni a gyorsforgalmi úton.

Ez nem lehet igaz! Megfordult az M1-esen és nézd meg, mi történt utána... Következménye egy hatalmas ráfutásos baleset.
Ezt látnod kell, így okozott kerékszakadással járó balesetet a sofőr az autópályán.
Fotó: MKIF

​Elképesztő baleset: Indokolatlan megállás, majd megfordulás

​A felvételen egy fekete autó sofőrje látható, amint az átterelt szakaszon először hirtelen lelassít, megáll, majd teljesen szabálytalanul megfordul! Ezzel a meggondolatlan, veszélyes manőverrel gyakorlatilag azonnal kialakul egy fantomdugó a forgalmas autópályán. A mögötte érkező autók pánikszerűen lassulnak, azonnal beindul a harmónika-hatás. Többen már a szembejövő sávba menekülnek a torlódás elől, miközben az egész láncreakció okozója szépen elhagyja a helyszínt, és lemegy az autópályáról! ​

Ő már sehol sincs, de a következmények ezután kezdődnek... A szabálytalan fordulás után nem telik el 30 másodperc sem, és olyan erejű ráfutásos baleset történik a feltorlódott forgalomban, hogy az egyik autó kereke kiszakad a helyéről! Csak a szerencsének köszönhető, hogy a balesetben senki nem sérült meg, de az anyagi kár óriási. A felvétel ijesztő bizonyíték: az MKIF megerősítette, a rendőrség azonnal megkapta a felvételt.

 

