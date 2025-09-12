A rendőrség is reagált a zámolyi halálos balesetre

Alig egy hónappal a szörnyű tragédia után, újabb áldozatot követelt a 8123-as út. Akkor a balesetben egy személyautó és egy kamion ütközött össze, most pedig eddig ismeretlen okokból a sofőr letért az útról és a szántóföld landolt. Az autó annyira összetört, hogy a roncsból a székesfehérvári tűzoltók vágták ki a sofőrt, aki mint kiderült, nem élte túl. A mentő után a rendőrség is hivatalos választ adott a megkeresésünkre, ám a pontos okokra nem tért ki, eljárást nem említettek.

Újabb halálos baleset történt a 8123-as úton.

Forrás: MH/Török Péter

Elektronikus úton a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatához érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy tegnap éjjel 23 órakor érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy 8123-as számú úton, Zámoly külterületén egy személygépjármű balesetet szenvedett. A járművet vezető 39 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette

– olvasható válaszukban.