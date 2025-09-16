szeptember 16., kedd

Baleset

41 perce

Személyautó csapódott az árokba, többen megsérültek

Címkék#baleset#M6-os autópálya#6-os főút#rendőrség#személyautó#mentő

Súlyos baleset történt a 6-os főúton, a 83-as kilométerszelvény közelében reggel, ahol egy személyautó ismeretlen okból lesodródott az útról. Az elsődleges információk szerint a jármű az árokba hajtott, a balesetben pedig többen is megsérültek.

Feol.hu

​A balesetet a duol.hu szúrta ki: a helyszínre mentőket és rendőröket is riasztottak. A mentési munkálatok idejére az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelték. Kerülni az M6-os autópályán keresztül lehetett mindkét irányból.A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben érintett útszakaszon 10 órától a forgalom félpályán újraindult, rendőri irányítás mellett. A baleset körülményeinek tisztázása folyamatban van.

Súlyos baleset történt a 6-os főúton, a 83-as kilométerszelvény közelében reggel, ahol egy személyautó ismeretlen okból lesodródott az útról.
Súlyos baleset történt a 6-os főúton.
Forrás:  Tolna vármegyei rendőrség Facebook-oldala

 

 

