Személyautó csapódott az árokba, többen megsérültek
Súlyos baleset történt a 6-os főúton, a 83-as kilométerszelvény közelében reggel, ahol egy személyautó ismeretlen okból lesodródott az útról. Az elsődleges információk szerint a jármű az árokba hajtott, a balesetben pedig többen is megsérültek.
A balesetet a duol.hu szúrta ki: a helyszínre mentőket és rendőröket is riasztottak. A mentési munkálatok idejére az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelték. Kerülni az M6-os autópályán keresztül lehetett mindkét irányból.A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben érintett útszakaszon 10 órától a forgalom félpályán újraindult, rendőri irányítás mellett. A baleset körülményeinek tisztázása folyamatban van.
