Pályazár: Hatalmas baleset a sztrádán, mentőhelikoptert is riasztottak

A katasztrófavédelem közölte, három gépkocsi érintett abban a balesetben, amely az M1-es autópálya 31-es kilométerszelvényénél történt, Mány térségében, a Győr felé vezető irányban. Az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt. Lángjait a közútkezelő helyszínen tartózkodó szakemberei kezdték oltani, a végleges oltást a bicskei önkormányzati tűzoltók fejezték be egy vízsugárral. A balesethez az egység, a tatabányai és a bajnai hivatásos tűzoltók, valamint a mentők járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat.

