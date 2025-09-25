szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy lehet baj

1 órája

Brutális motorosbaleset, lezárták az autópályát

Címkék#m6 autópálya#Budapest#Országos Mentőszolgálat#motorkerékpár#motorosbaleset

Személygépkocsi és motorkerékpár karambolozott az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán csütörtök délután. A balesethez nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok, mentőhelikopter is érkezett.

Feol.hu

A beérkező információk szerint a baleset az M6-os autópálya 48. kilométernél, Iváncsa közelében történt. Az érintett sztrádaszakaszt a mentés idejére teljes szélességében lezárták. Amint bővebb információt tudunk, közölni fogjuk, felkerestük az Országos Mentőszolgálatot. 

Személygépkocsi és motorkerékpár karambolozott az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, mentőhelikoptert is riasztani kellett a balesethez.
Hatalma baleset az M6-oson, le is kellett zárni a sztrádát.
Fotó: Facebook OMSZ

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu