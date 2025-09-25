Nagy lehet baj
1 órája
Brutális motorosbaleset, lezárták az autópályát
Személygépkocsi és motorkerékpár karambolozott az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán csütörtök délután. A balesethez nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok, mentőhelikopter is érkezett.
A beérkező információk szerint a baleset az M6-os autópálya 48. kilométernél, Iváncsa közelében történt. Az érintett sztrádaszakaszt a mentés idejére teljes szélességében lezárták. Amint bővebb információt tudunk, közölni fogjuk, felkerestük az Országos Mentőszolgálatot.
