Új információk

1 órája

Sokkoló fordulat a motorosbaleset ügyében: Nem ő hibázott, egy sörpad okozta

Címkék#kamion#kórház#Kisapostag#sörpad#rendőrség#motorosbaleset#mentő

​Teljesen új információk láttak napvilágot a hétfő reggeli motorosbalesettel kapcsolatban, amely a M8-as autópályán történt, Kisapostag térségében. Bár a kezdeti beszámolók alapján úgy tűnt, a motoros egyedül, minden külső behatás nélkül vesztette el uralmát a járműve felett, mint kiderült, más áll a baleset hátterében.

Feol.hu

​A duol.hu cikke szerint a motoros családja nyilatkozott, és ők állítják: nem a motoros hibázott, egy kamionról leesett sörpad okozta a balesetet M8-as autópályán. A korábbi hírekkel ellentétben tehát nem az történt, hogy a motoros megcsúszott hanem egy teljesen váratlan, sőt, döbbenetes akadály miatt történt a baleset. A Országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 60 év körüli férfit kellett kórházba szállítani súlyos sérülésekkel.

​Teljesen új információk láttak napvilágot, amely szerint nem a motoros hibázott az M8-as autópályán történő balesetnél, hanem egy sörpad okozta.
Hamar megvan a baj. új információk a hétfő reggeli balesettel kapcsolatban.
Forrás: Police.hu

​A rendőrség hivatalos álláspontja és az ügy további részletei a duol.hu-n olvashatók el, ahol a portál a baleset körülményeiről és a hatóságok reakciójáról is beszámol. 

 

