Sokkoló fordulat a motorosbaleset ügyében: Nem ő hibázott, egy sörpad okozta

​A duol.hu cikke szerint a motoros családja nyilatkozott, és ők állítják: nem a motoros hibázott, egy kamionról leesett sörpad okozta a balesetet M8-as autópályán. A korábbi hírekkel ellentétben tehát nem az történt, hogy a motoros megcsúszott hanem egy teljesen váratlan, sőt, döbbenetes akadály miatt történt a baleset. A Országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 60 év körüli férfit kellett kórházba szállítani súlyos sérülésekkel.

Hamar megvan a baj. új információk a hétfő reggeli balesettel kapcsolatban.

Forrás: Police.hu

​A rendőrség hivatalos álláspontja és az ügy további részletei a duol.hu-n olvashatók el, ahol a portál a baleset körülményeiről és a hatóságok reakciójáról is beszámol.