Hatalmas baleset a főúton: motor és autó ütközött, mentők szirénáznak!

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint: Velencén történt ütközés, a 7-es főút belterületi szakaszán. A balesetben egy motorkerékpár és egy személyautó ütközött össze. ​A baleset helyszínére szirénázva érkeztek a mentők és a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók, akik a műszaki mentést végzik. Az ütközés pontos körülményeit a rendőrség még vizsgálja. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot is, amint reagálnak, közölni fogjuk.

Baleset illusztráció: mentők is a helyszínre rohantak.

Forrás: MW/Archív