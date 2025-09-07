szeptember 7., vasárnap

Közlekedés

2 órája

Hatalmas baleset a főúton: motor és autó ütközött, mentők szirénáznak!

Címkék#baleset#rendőrség#motorkerékpár#Velence#mentő#katasztrófavédelem

Borzalmas ütközés történt a déli harangszó előtt Velencén, a 7-es főút belterületi szakaszán, a Nimród utca közelében. Egy motorkerékpár és egy személyautó balesetezett, megbénítva a közlekedést és azonnali riasztást kiváltva a mentőknél és a tűzoltóknál.

Feol.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint: Velencén történt ütközés, a 7-es főút belterületi szakaszán. A balesetben egy motorkerékpár és egy személyautó ütközött össze. ​A baleset helyszínére szirénázva érkeztek a mentők és a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók, akik a műszaki mentést végzik. Az ütközés pontos körülményeit a rendőrség még vizsgálja. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot is, amint reagálnak, közölni fogjuk.

Motoros és egy autós ütközött a 7-es főúton, a hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a baleset helyszínére. Bízunk a legjobbakban!
Baleset illusztráció: mentők is a helyszínre rohantak.
Forrás: MW/Archív

 

 

