Mentőhelikoptert riasztottak: többen, köztük egy motoros is súlyosan megsérült

A 7-es főút belterületi, velencei szakaszán történt balesetben, feltehetően a motoron két személy ült, akik megsérültek. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatott, a baleset helyszínéről egy 40 év körüli nőt, valamint egy 40 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársak kórházba. A vele egyidőben történt balesetben, eddig ismeretlen okból a motoros lesodródott az útról. A mentő a 8213-as út a 14-es kilométerszelvényéhez több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A helyszínről egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállították légi úton kórházba.

Több baleset volt egyszerre, mentőhelikoptert is riasztani kellett.

Fotó: Facebook / OMSZ