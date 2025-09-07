szeptember 7., vasárnap

Reagált az OMSZ

1 órája

Mentőhelikoptert riasztottak: többen, köztük egy motoros is súlyosan megsérült

Címkék#motoros baleset#baleset#kórház#mentőhelikopter#Országos Mentőszolgálat

Egyszerre omlott össze két út közlekedése. Miközben 7-es főúton egy motorkerékpár és egy személyautó ütközött, addig Veszprém és Fejér vármegye határában szintén egy motoros baleset borzolta a kedélyeket, mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.

Feol.hu

A 7-es főút belterületi, velencei szakaszán történt balesetben, feltehetően a motoron két személy ült, akik megsérültek. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatott, a baleset helyszínéről egy 40 év körüli nőt, valamint egy 40 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársak kórházba. A vele egyidőben történt balesetben, eddig ismeretlen okból a motoros lesodródott az útról. A mentő a 8213-as út a 14-es kilométerszelvényéhez több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A helyszínről egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállították légi úton kórházba.

Egyszerre omlott össze két út közlekedése: motoros balesetek borzolták a kedélyeket, mentőhelikoptert is riasztani kellett.
Több baleset volt egyszerre, mentőhelikoptert is riasztani kellett.
Fotó: Facebook / OMSZ

 

 

