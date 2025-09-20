Kiderült, kiért jött a mentőhelikopter az M7-esen – helyszíni fotó

Szombaton reggel összeütközött két személygépkocsi az M7-es sztráda Balaton felé vezető oldalán, a 34-35-ös kilométernél. Az egyik jármű a tetejére is borult a balesetben. A mentőhelikopter miatt az M7-es autópálya kajászói szakaszát le is zárták a Balaton felé, a dugó hatalmas volt. Az OMSZ reagált megkeresésünkre.

A M7-esen történt balesethez mentőhelikopter érkezett

Forrás: Olvasói fotó

"A helyszínről egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba"