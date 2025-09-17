Drámai pillanatok: Mentőhelikoptert riasztottak, roncsok közül mentettek

Ismét szirénázó autók lepték el a 6-os főút Fejér vármegyei szakaszát, miután a hétfői súlyos balesetet követően ismét árokba sodródott egy jármű a rácalmási körforgalomnál. A helyzet súlyosságát mutatta, hogy a hatóságok, a rendőrség, a katasztrófavédelem tűzoltói és az Országos Mentőszolgálat is nagy erőkkel volt jelen és bizony-bizony szükség is volt rájuk.

Súlyos baleset történt Fejérben, mentőhelikoptert is riasztani kellett.

Forrás: OMSZ/illusztráció

A helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy nőt súlyos sérülésekkel légi úton, míg egy férfit és egy nőt könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba

– tudtuk meg a mentőszolgálattól.