Sokkoló karambol Fejérben, két teherkocsi ütközött

Az ütközés a 62-es főút 19-es és 20-as kilométere között történt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik azonnal megkezdték a mentési munkálatokat a kukásautó és a tartálykocsi balesete miatt, a forgalmat is irányítják. A helyszínre mentő is érkezett. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot az esetleges sérültekkel kapcsolatban, amint válaszolnak, közölni fogjuk.

Hatalmas baleset történt a 62-es főúton Szabadegyháza közelében. Tűzoltók, mentő a helyszínen.

Forrás: MW/Archív

Több baleset is történt a napokban

A múlt hét során számos tűzeset és közlekedési baleset történt, de a nehézségek mellett hősies tettre is akadt példa. Részletek ITT!

