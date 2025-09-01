szeptember 1., hétfő

Mentő is érkezett

38 perce

Sokkoló karambol Fejérben, két teherkocsi ütközött

​Hatalmas baleset történt a 62-es főúton Szabadegyháza közelében, ahol egy kukásautó és egy bort szállító tartálykocsi rohant egymásba. A forgalom megbénult, a baleset helyszínen a mentők és a tűzoltók is dolgoznak.

Feol.hu

Az ütközés a 62-es főút 19-es és 20-as kilométere között történt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik azonnal megkezdték a mentési munkálatokat a kukásautó és a tartálykocsi balesete miatt, a forgalmat is irányítják. A helyszínre mentő is érkezett. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot az esetleges sérültekkel kapcsolatban, amint válaszolnak, közölni fogjuk.

Forrás: MW/Archív

Több baleset is történt a napokban

A múlt hét során számos tűzeset és közlekedési baleset történt, de a nehézségek mellett hősies tettre is akadt példa. Részletek ITT!
 

