szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

25°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Nagy lehet a baj: Súlyos motorbaleset miatt lezárták az utat

Címkék#Mór#Országos Mentőszolgálat#motorbaleset#rendőrség#baleset

Néhány perccel a velencei ütközés után újabb ​súlyos eset történt vasárnap. Fejér és Veszprém vármegye határának közelében történt hatalmas baleset.

Feol.hu

Egy motoros eddig ismeretlen okból lesodródott a 8213-as útról a 14-es kilométerszelvény közelében. A baleset helyszínére azonnal a pétfürdői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik megkezdték a jármű áramtalanítását. A mentők is a helyszínre érkeztek. A helyszínelés és a mentési munkálatok idejére a hatóságok az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint reagálnak a velencei és a jelenlegi balesetre, közölni fogjuk.

Néhány perccel a velencei ütközés után újabb ​súlyos eset történt vasárnap. Fejér és Veszprém vármegye határának közelében történt motoros baleset.
Néhány perccel a velencei ütközés után újabb ​súlyos baleset történt.
Forrás:  Shutterstock

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu