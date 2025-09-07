Közlekedés
1 órája
Nagy lehet a baj: Súlyos motorbaleset miatt lezárták az utat
Néhány perccel a velencei ütközés után újabb súlyos eset történt vasárnap. Fejér és Veszprém vármegye határának közelében történt hatalmas baleset.
Egy motoros eddig ismeretlen okból lesodródott a 8213-as útról a 14-es kilométerszelvény közelében. A baleset helyszínére azonnal a pétfürdői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik megkezdték a jármű áramtalanítását. A mentők is a helyszínre érkeztek. A helyszínelés és a mentési munkálatok idejére a hatóságok az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint reagálnak a velencei és a jelenlegi balesetre, közölni fogjuk.
