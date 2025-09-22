szeptember 22., hétfő

Móric névnap

18°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Két súlyos reggeli baleset, mentő is a helyszínen

Címkék#baleset#motorkerékpáros#Bicske#sofőr#1-es főút#autópálya#mentő

Kettő riasztás is borzolta a kedélyeket ma reggel a magyar utakon! Szinte egy időben történt két komoly baleset is, az 1-es főúton és az M8-as autópályán. A mentőknek és a tűzoltóknak is volt dolguk.

Feol.hu

​Az első riasztás az 1-es főútról érkezett Bicske közeléből, ahol egy autós letért az útról és nagy sebességgel csapódott egy fának. A jármű összetört, de a sofőr saját lábán szállt ki a roncsból. A tűzoltók azonnal áramtalanították a járművet, a mentők pedig a helyszínen vizsgálták meg a megriadt sofőrt.

Kettő riasztás is borzolta a kedélyeket ma reggel a magyar utakon: mentő és tűzoltó is érkezett a balesetekhez.
Kettő baleset is borzolta a kedélyeket ma reggel Fejérben.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Nem sokkal később újabb baleset híre érkezett, ezúttal az M8-as autópályáról. A Katasztrófavédelem közlése szerint, Kisapostag közelében egy motorkerékpáros elesett, ami azonnal megakasztotta a forgalmat. A dunaújvárosi tűzoltók és a mentők gyorsan a helyszínre siettek, hogy ellássák a sérültet és megkezdjék a mentést. Amint bővebbet tudunk a sérültekről, közöli fogjuk.

Több baleset is volt a napokban, csak óvatosan!

​Az elmúlt napokban több, figyelmet érdemlő és egyben megrázó esemény is történt. Mutatjuk, részletek ITT!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu