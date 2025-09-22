Két súlyos reggeli baleset, mentő is a helyszínen

​Az első riasztás az 1-es főútról érkezett Bicske közeléből, ahol egy autós letért az útról és nagy sebességgel csapódott egy fának. A jármű összetört, de a sofőr saját lábán szállt ki a roncsból. A tűzoltók azonnal áramtalanították a járművet, a mentők pedig a helyszínen vizsgálták meg a megriadt sofőrt.

Kettő baleset is borzolta a kedélyeket ma reggel Fejérben.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Nem sokkal később újabb baleset híre érkezett, ezúttal az M8-as autópályáról. A Katasztrófavédelem közlése szerint, Kisapostag közelében egy motorkerékpáros elesett, ami azonnal megakasztotta a forgalmat. A dunaújvárosi tűzoltók és a mentők gyorsan a helyszínre siettek, hogy ellássák a sérültet és megkezdjék a mentést. Amint bővebbet tudunk a sérültekről, közöli fogjuk.

Több baleset is volt a napokban, csak óvatosan!

