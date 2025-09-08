szeptember 8., hétfő

Drámai pillanatok

46 perce

Hatalmas baleset: Teljes szélességében lezárták az autópályát

​Teljesen megbénította az M1-es autópálya forgalmát egy súlyos baleset a 36-os kilométerszelvény közelében, Bicske térségében. A Győr felé vezető oldalon egy kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze, és a helyzet komolyságát mutatja, hogy mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.

Feol.hu

​A tatabányai és bicskei tűzoltók azonnal kivonultak, ahol a legfontosabb feladat a kisteherautóba beszorult sofőr mentése volt. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, egy embert feszítővágóval szabadították ki a roncsból, ami jelezte a baleset erejét. A mentési munkálatok és a helyszínelés idejére a rendőrség a sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárta, ami hatalmas torlódást okozott. Mentőhelikopter is érkezett. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak közölni fogjuk.

Mentőhelikoptert is riasztani kellett az M1-es autópálya Bicskei szakaszához, ahol a baleset következtében egy embert is ki kellett menteni roncsok közül.
Hatalmas lehet a baj, mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez.
Forrás: OMSZ / Facebook

Baleset volt több helyszínen is

Súlyos ütközések és drámai tűz rázta meg a megyét az elmúlt napokban is. Részletek ITT!

 


 

 

