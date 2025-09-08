Hatalmas baleset: Teljes szélességében lezárták az autópályát

​A tatabányai és bicskei tűzoltók azonnal kivonultak, ahol a legfontosabb feladat a kisteherautóba beszorult sofőr mentése volt. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, egy embert feszítővágóval szabadították ki a roncsból, ami jelezte a baleset erejét. A mentési munkálatok és a helyszínelés idejére a rendőrség a sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárta, ami hatalmas torlódást okozott. Mentőhelikopter is érkezett. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak közölni fogjuk.

Hatalmas lehet a baj, mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez.

Forrás: OMSZ / Facebook

Baleset volt több helyszínen is

