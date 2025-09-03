32 perce
Kiderült, kiért szirénázott a mentő reggel Fehérvárnál
A reggeli csúcsidőben karambol történt a 62-es főúton, az M7-es autópálya lehajtója közelében. Egy hármas baleset okozott forgalmi fennakadást a Székesfehérvár környezetében, amihez a mentők és a tűzoltók is kivonultak.
A baleset helyszínére érkező székesfehérvári hivatásos tűzoltók azonnal megkezdték a műszaki mentést – ahogy írtuk korábban – , míg a mentőszolgálat munkatársai az esetleges sérülteket látták el.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben egy hatvan év körüli nő szenvedett könnyebb sérüléseket, akit a bajtársak kórházba szállítottak. A karambol miatt a reggeli forgalom a térségben jelentősen lelassult, torlódásokat okozva az ingázók körében.
Elképesztő balesetek voltak kedden is
Az M7-esen egy kamiontűz borzolta a kedélyeket. A Székesfehérvár és Polgárdi között történt tűz oltása a műszaki mentéssel együtt 8 órát vett igénybe. Mindeközben az M6-os történt hatalmas csattanás.