Kiderült, kiért szirénázott a mentő reggel Fehérvárnál

​A baleset helyszínére érkező székesfehérvári hivatásos tűzoltók azonnal megkezdték a műszaki mentést – ahogy írtuk korábban – , míg a mentőszolgálat munkatársai az esetleges sérülteket látták el.

Reggeli baleset: Az M7-es autópálya székesfehérvári lehajtójához kaptak riasztást a mentők.

Forrás: OMSZ/illusztráció

​Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben egy hatvan év körüli nő szenvedett könnyebb sérüléseket, akit a bajtársak kórházba szállítottak. A karambol miatt a reggeli forgalom a térségben jelentősen lelassult, torlódásokat okozva az ingázók körében.

Elképesztő balesetek voltak kedden is

Az M7-esen egy kamiontűz borzolta a kedélyeket. A Székesfehérvár és Polgárdi között történt tűz oltása a műszaki mentéssel együtt 8 órát vett igénybe. Mindeközben az M6-os történt hatalmas csattanás.