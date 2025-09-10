1 órája
Munkagépbe csapódott, majd kigyulladt egy autó - részletek
Súlyos közlekedési baleset történt az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, a tordasi szakaszon, ahol egy személyautó egy útkarbantartó munkagépbe ütközött, majd lángra kapott. A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett.
Ahogy arról a FEOL elsők között beszámolt, a becsapódás ereje rendkívül nagy volt, aminek következtében az egyik jármű kigyulladt. Szemtanúk beszámolója szerint a lángokat a helyszínen tartózkodó civilek fékezték meg még a tűzoltók kiérkezése előtt. Az M7-es autópályán történt baleset súlyossága miatt a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, és a mentési munkálatok idejére hosszan tartó pályazárat rendelt el a rendőrség.
Baleset: kiderült, milyen sérülés történt
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesethez riasztott egységek két fejsérült férfit láttak el a helyszínen. A sérülteket stabil állapotban, földi úton szállították kórházba a további ellátásra.
