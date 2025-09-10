Munkagépbe csapódott, majd kigyulladt egy autó - részletek

Ahogy arról a FEOL elsők között beszámolt, ​a becsapódás ereje rendkívül nagy volt, aminek következtében az egyik jármű kigyulladt. Szemtanúk beszámolója szerint a lángokat a helyszínen tartózkodó civilek fékezték meg még a tűzoltók kiérkezése előtt. Az M7-es autópályán történt baleset súlyossága miatt a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, és a mentési munkálatok idejére hosszan tartó pályazárat rendelt el a rendőrség.

​A baleset az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, a tordasi szakaszon következett be.

Forrás: OMSZ/illusztráció

Baleset: kiderült, milyen sérülés történt

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesethez riasztott egységek két fejsérült férfit láttak el a helyszínen. A sérülteket stabil állapotban, földi úton szállították kórházba a további ellátásra.