Civilek oltották a lángokat

1 órája

Munkagépbe csapódott, majd kigyulladt egy autó - részletek

Címkék#kórház#M7-es autópálya#munkagép#rendőrség#baleset#mentő#tűz

Súlyos közlekedési baleset történt az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, a tordasi szakaszon, ahol egy személyautó egy útkarbantartó munkagépbe ütközött, majd lángra kapott. A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett.

Feol.hu

Ahogy arról a FEOL elsők között beszámolt, ​a becsapódás ereje rendkívül nagy volt, aminek következtében az egyik jármű kigyulladt. Szemtanúk beszámolója szerint a lángokat a helyszínen tartózkodó civilek fékezték meg még a tűzoltók kiérkezése előtt. Az M7-es autópályán történt baleset súlyossága miatt a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, és a mentési munkálatok idejére hosszan tartó pályazárat rendelt el a rendőrség.

​A baleset az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, a tordasi szakaszon következett be. A hős civilek kezdték el az oltást.
​A baleset az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, a tordasi szakaszon következett be. 
Forrás: OMSZ/illusztráció

Baleset: kiderült, milyen sérülés történt

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesethez riasztott egységek két fejsérült férfit láttak el a helyszínen. A sérülteket stabil állapotban, földi úton szállították kórházba a további ellátásra.

 

 

