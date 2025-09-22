Hatalmas balesetek rázták meg Fejér vármegyét, többen súlyosan megsérültek

Az M8-as autópályán egy motoros vesztette el uralmát a járműve felett. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 60 év körüli férfit kellett kórházba szállítani súlyos sérülésekkel. A sérült állapota stabil, de a baleset körülményeinek vizsgálata még folyamatban van.

Két komolyabb balesettel indult a hétfő reggel.

Forrás: MW/Illusztráció

​Baleset: Fának csapódott autó a Bicske melletti 1-es főúton

​Bicskénél egy autó nagy sebességgel letért az útról és egy fának csapódott. A jármű összetört, de csodával határos módon a sofőr, egy 30 év körüli férfi, saját lábán szállt ki a roncsból. Mint kiderült az Országos Mentőszolgálat válaszából, fej- és végtagsérüléseket szenvedett, stabil állapotban vitték kórházba a mentők.