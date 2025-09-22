szeptember 22., hétfő

OMSZ reagált

1 órája

Hatalmas balesetek rázták meg Fejér vármegyét, többen súlyosan megsérültek

Címkék#kórház#Bicske#tűzoltó#baleset#mentő#katasztrófavédelem

Fejér vármegyében ma reggel szinte egyszerre két komoly baleset is történt, a mentők és a tűzoltók is azonnal helyszínekre A legfrissebb információk szerint több, súlyos sérülés is történt a baleseteknél.

Feol.hu

Az M8-as autópályán egy motoros vesztette el uralmát a járműve felett. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 60 év körüli férfit kellett kórházba szállítani súlyos sérülésekkel. A sérült állapota stabil, de a baleset körülményeinek vizsgálata még folyamatban van.

Nem indult jól a hétfő reggel. Már két komolyabb balesethez is riasztották a hatóságokat, mentők is nagy erőkkel érkeztek.
Két komolyabb balesettel indult a hétfő reggel.
Forrás: MW/Illusztráció

​Baleset: Fának csapódott autó a Bicske melletti 1-es főúton

​Bicskénél egy autó nagy sebességgel letért az útról és egy fának csapódott. A jármű összetört, de csodával határos módon a sofőr, egy 30 év körüli férfi, saját lábán szállt ki a roncsból. Mint kiderült az Országos Mentőszolgálat válaszából, fej- és végtagsérüléseket szenvedett, stabil állapotban vitték kórházba a mentők.

 

 

