1 órája
Szirénázó autók a főúton: több utast is menteni kellett a balesetnél
Ismét szirénázó autók lepték el a 6-os főutat, miután a hétfői súlyos balesetet követően ismét árokba sodródott egy jármű. A baleset a rácalmási szakaszon, a Família úti körforgalomnál történt, ahol egy személyautó balesetezett. Három embert emeltek ki a roncsból.
A 6-os főúton történt baleset a jelek szerint súlyosabb kimenetelű. A katasztrófavédelem közlése szerint, a dunaújvárosi tűzoltók azonnal megkezdték a műszaki mentést a körforgalomnál, amely során három utast sikerült kiemelniük a gépkocsiból. A tűzoltók ezenkívül áramtalanították a járművet, hogy megelőzzék a további veszélyeket. A mentők a helyszínen vannak, és a sérültek állapotáról egyelőre nincsenek pontos információk. Amint megtudunk valamit, jelezni fogjuk.