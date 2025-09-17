szeptember 17., szerda

Nagy lehet a baj

1 órája

Szirénázó autók a főúton: több utast is menteni kellett a balesetnél

Ismét szirénázó autók lepték el a 6-os főutat, miután a hétfői súlyos balesetet követően ismét árokba sodródott egy jármű. A baleset a rácalmási szakaszon, a Família úti körforgalomnál történt, ahol egy személyautó balesetezett. Három embert emeltek ki a roncsból.

Feol.hu

​A 6-os főúton történt baleset a jelek szerint súlyosabb kimenetelű. A katasztrófavédelem közlése szerint, a dunaújvárosi tűzoltók azonnal megkezdték a műszaki mentést a körforgalomnál, amely során három utast sikerült kiemelniük a gépkocsiból. A tűzoltók ezenkívül áramtalanították a járművet, hogy megelőzzék a további veszélyeket. A mentők a helyszínen vannak, és a sérültek állapotáról egyelőre nincsenek pontos információk. Amint megtudunk valamit, jelezni fogjuk. 

Nagy lehet a baj! Újabb súlyos baleset történhetett a 6-os főúton, mentők és tűzoltók a helyszínen.
Forrás: Katvéd/illusztráció

 

 

