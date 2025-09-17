Szirénázó autók a főúton: több utast is menteni kellett a balesetnél

​A 6-os főúton történt baleset a jelek szerint súlyosabb kimenetelű. A katasztrófavédelem közlése szerint, a dunaújvárosi tűzoltók azonnal megkezdték a műszaki mentést a körforgalomnál, amely során három utast sikerült kiemelniük a gépkocsiból. A tűzoltók ezenkívül áramtalanították a járművet, hogy megelőzzék a további veszélyeket. A mentők a helyszínen vannak, és a sérültek állapotáról egyelőre nincsenek pontos információk. Amint megtudunk valamit, jelezni fogjuk.

Nagy lehet a baj! Újabb súlyos baleset történhetett a 6-os főúton, mentők és tűzoltók a helyszínen.

Forrás: Katvéd/illusztráció