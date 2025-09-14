Drámai mentés a sztrádán – Civilek és hősök küzdelme a balesetnél (fotók)

​A hét a hírhedt M1-es autópályán kezdődött, ahol egy súlyos baleset bénította meg a forgalmat Bicske közelében. Egy kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze, a roncsból pedig a tatabányai és bicskei tűzoltók szabadították ki a sérült sofőrt.

A mentőhelikoptert is többször riasztották a héten a súlyos balesetekhez.

Forrás: OMSZ/Facebook

A drámai mentésben egy 50 év körüli férfi életét mentették meg, akit végül mentőhelikopter szállított kórházba, miután stabilizálták állapotát. A rendőrség a mentés idejére lezárta a sztrádát.