szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

19°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megrázó események

1 órája

Drámai mentés a sztrádán – Civilek és hősök küzdelme a balesetnél (fotók)

Címkék#kerékpárút#Velencei-tó#M7-es autópálya#Országos Mentőszolgálat#rendőrség#hős#baleset#Székesfehérvár#roller#tragédia

Küzdelem ​a sztrádákon, ám volt, hogy nem volt mit tenni. A hírhedt M1-es autópályától kezdve a Velencei-tó körüli utakon is súlyos balesetek árnyékolták be a hétköznapokat, de a zűrzavarban felcsillant a hősies helytállás fénye is. Miközben a mentők rekord számú esethez vonultak ki augusztusban, több civil is bebizonyította, hogy a bajban sincsenek egyedül a hivatásosok.

Feol.hu
Drámai mentés a sztrádán – Civilek és hősök küzdelme a balesetnél (fotók)

Munkagépbe csapódott, majd kigyulladt egy autó az M7-esen.

Forrás: Katasztrófavédelem

​A hét a hírhedt M1-es autópályán kezdődött, ahol egy súlyos baleset bénította meg a forgalmat Bicske közelében. Egy kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze, a roncsból pedig a tatabányai és bicskei tűzoltók szabadították ki a sérült sofőrt

Küzdelem ​a sztrádákon, több súlyos ütközés is történt az utakon. Sajnos volt olyan baleset, amikor már a mentő sem tudott mit tenni.
A mentőhelikoptert is többször riasztották a héten a súlyos balesetekhez.
Forrás: OMSZ/Facebook

A drámai mentésben egy 50 év körüli férfi életét mentették meg, akit végül mentőhelikopter szállított kórházba, miután stabilizálták állapotát. A rendőrség a mentés idejére lezárta a sztrádát.

A hősök sárga autóval érkeznek a balesetekhez

Miközben a balesetek hírei záporoztak, az Országos Mentőszolgálat elképesztő statisztikával állt elő: a nyár utolsó hónapjában 116 707 beteghez vonultak ki, ami több mint 4,4 millió kilométer lefutását jelenti. Ez a szám jól mutatja, hogy a nyári hőség, a balesetek és a rosszullétek milyen kihívás elé állították a mentősöket és a sofőröket.

Civilek oltották az égő autót

​De nem csak a hivatásosok mutattak példát. Az M7-esen, Tordas térségében, amikor egy autó munkagépbe csapódott, majd lángra kapott, a tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodó civilek fékezték meg a tüzet. Az önfeláldozó cselekedet megakadályozta a nagyobb tragédiát, és rámutatott arra, hogy a bajban mennyire fontos az emberi segítség.

Tragédia az éjszakában

​A hét azonban halálos áldozatokat is követelt. A 8123-as úton, Zámoly közelében, egy 39 éves nő vesztette életét, miután letért az útról. Az autója annyira összetört, hogy a tűzoltóknak kellett kivágniuk a roncsból. Sajnos korábban, alig egy hónapja történt tragédia a 8123-as út Zámoly térségében.

Dunaújvárosnál is szóltak a szírénák

A duol.hu hatalmas ütközésről számolt be, amely a 6-os számú főút 65. kilométerszelvénynél történt, az utat is lezárták. A balesetben a motorkerékpár vezetője és utasa súlyos sérüléseket szenvedett, amikor autóssal ütköztek.

Rolleres baleset a Velencei-tónál

Szombaton nem sokkal 15 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Velencén a Tópart utca és a Gárdonyi Géza utca kereszteződésében levő kerékpárúton, egy rolleres és egy kerékpáros összeütközött. A baleset során mindkét személy megsérült, egy 60 év körüli férfit pedig súlyos fejsérülést szenvedett.

Feketébe borult a vasárnap is

Három személygépjármű ütközött össze az M1-es autópályán, Bicske térségében vasárnap reggel, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, az egyik a baleset következtében kigyulladt. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint, a helyszínre több mentőegységet, köztük két mentőhelikoptert is riasztottak. Egy ember a helyszínen életét vesztette. A mentők két nőt és egy férfit mellkas, fej, illetve végtagsérülések miatt, stabil állapotban szállítottak kórházba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu