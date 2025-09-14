1 órája
Drámai mentés a sztrádán – Civilek és hősök küzdelme a balesetnél (fotók)
Küzdelem a sztrádákon, ám volt, hogy nem volt mit tenni. A hírhedt M1-es autópályától kezdve a Velencei-tó körüli utakon is súlyos balesetek árnyékolták be a hétköznapokat, de a zűrzavarban felcsillant a hősies helytállás fénye is. Miközben a mentők rekord számú esethez vonultak ki augusztusban, több civil is bebizonyította, hogy a bajban sincsenek egyedül a hivatásosok.
Munkagépbe csapódott, majd kigyulladt egy autó az M7-esen.
Forrás: Katasztrófavédelem
A hét a hírhedt M1-es autópályán kezdődött, ahol egy súlyos baleset bénította meg a forgalmat Bicske közelében. Egy kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze, a roncsból pedig a tatabányai és bicskei tűzoltók szabadították ki a sérült sofőrt.
A drámai mentésben egy 50 év körüli férfi életét mentették meg, akit végül mentőhelikopter szállított kórházba, miután stabilizálták állapotát. A rendőrség a mentés idejére lezárta a sztrádát.
A hősök sárga autóval érkeznek a balesetekhez
Miközben a balesetek hírei záporoztak, az Országos Mentőszolgálat elképesztő statisztikával állt elő: a nyár utolsó hónapjában 116 707 beteghez vonultak ki, ami több mint 4,4 millió kilométer lefutását jelenti. Ez a szám jól mutatja, hogy a nyári hőség, a balesetek és a rosszullétek milyen kihívás elé állították a mentősöket és a sofőröket.
Civilek oltották az égő autót
De nem csak a hivatásosok mutattak példát. Az M7-esen, Tordas térségében, amikor egy autó munkagépbe csapódott, majd lángra kapott, a tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodó civilek fékezték meg a tüzet. Az önfeláldozó cselekedet megakadályozta a nagyobb tragédiát, és rámutatott arra, hogy a bajban mennyire fontos az emberi segítség.
Tragédia az éjszakában
A hét azonban halálos áldozatokat is követelt. A 8123-as úton, Zámoly közelében, egy 39 éves nő vesztette életét, miután letért az útról. Az autója annyira összetört, hogy a tűzoltóknak kellett kivágniuk a roncsból. Sajnos korábban, alig egy hónapja történt tragédia a 8123-as út Zámoly térségében.
Dunaújvárosnál is szóltak a szírénák
A duol.hu hatalmas ütközésről számolt be, amely a 6-os számú főút 65. kilométerszelvénynél történt, az utat is lezárták. A balesetben a motorkerékpár vezetője és utasa súlyos sérüléseket szenvedett, amikor autóssal ütköztek.
Rolleres baleset a Velencei-tónál
Szombaton nem sokkal 15 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Velencén a Tópart utca és a Gárdonyi Géza utca kereszteződésében levő kerékpárúton, egy rolleres és egy kerékpáros összeütközött. A baleset során mindkét személy megsérült, egy 60 év körüli férfit pedig súlyos fejsérülést szenvedett.
Feketébe borult a vasárnap is
Három személygépjármű ütközött össze az M1-es autópályán, Bicske térségében vasárnap reggel, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, az egyik a baleset következtében kigyulladt. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint, a helyszínre több mentőegységet, köztük két mentőhelikoptert is riasztottak. Egy ember a helyszínen életét vesztette. A mentők két nőt és egy férfit mellkas, fej, illetve végtagsérülések miatt, stabil állapotban szállítottak kórházba.
