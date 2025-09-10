Pályazár az M7-es autópályán, mentőhelikoptert riasztottak

A baleset helyszínére az MKIF közlése szerint mentőhelikopter is érkezett. A katasztrófavédelem közben arról számolt be, hogy az ütközés erejétől az egyik jármű kigyulladt az M7-esen, a lángokat azonban a baleset helyszínén tartózkodó civileknek sikerült eloltaniuk egy porral oltó készülékkel még a tűzoltók kiérkezése előtt. A baleset miatt a teljes útszakaszt lezárták, ami komoly fennakadást okozott a forgalomban. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak, közölni fogjuk.

Forrás: OMSZ/illusztráció



