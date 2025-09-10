szeptember 10., szerda

Baleset

57 perce

Pályazár az M7-es autópályán, mentőhelikoptert riasztottak (Frissítve)

Címkék#baleset#M7-es autópálya#MKIF#pályazár#katasztrófavédelem

​Vigyázzanak! Súlyos közlekedési baleset történt a sztrádán. A rendelkezésre álló információk szerint egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között a pályán dolgozó munkajárműnek hajtott.

Feol.hu

A baleset helyszínére az MKIF közlése szerint mentőhelikopter is érkezett. A katasztrófavédelem közben arról számolt be, hogy az ütközés erejétől az egyik jármű kigyulladt az M7-esen, a lángokat azonban a baleset helyszínén tartózkodó civileknek sikerült eloltaniuk egy porral oltó készülékkel még a tűzoltók kiérkezése előtt. A baleset miatt a teljes útszakaszt lezárták, ami komoly fennakadást okozott a forgalomban. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak, közölni fogjuk.

Baleset miatt a teljes útszakaszt lezárták az M7-es autópálya Balaton felőli oldalán. Mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.
Baleset miatt a teljes útszakaszt lezárták az M7-es autópálya Balaton felőli oldalán, érkezik a légi segítség.
Forrás: OMSZ/illusztráció

Frissítés

Az autópálya-fenntartó közölte, hogy egy sávon megindult a forgalom az M7-es autópálya érintett szakaszán. A dugó 8-9 km-es.
 

 

 

