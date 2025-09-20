Gigadugó, az M7-es elesett! (Fotók)

Aki teheti kerüljön! Tárnokig állnak az autók, csak lépésben lehet haladni. A dugó 15 km-es. A Váli- völgyi Pihenőhelynél történt balesethez mentőhelikopter érkezett, ami már elhagyta a helyszínt. Amint többet tudunk, jelezni fogjuk.

A reggeli baleset miatt a sztráda elesett.

Fotó: Kecskés Zoltán