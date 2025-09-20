szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Közlekedés

2 órája

Gigadugó, az M7-es elesett! (Fotók)

Címkék#sztráda#baleset#m7#Váli-völgyi Pihenőhely#autópálya

A reggeli riasztás miatt áll a kocsisor a sztrádán. Baleset okán az M7-es autópálya teljesen beállt.

Kecskés Zoltán
Gigadugó, az M7-es elesett! (Fotók)

Fotó: Kecskés Zoltán

Aki teheti kerüljön! Tárnokig állnak az autók, csak lépésben lehet haladni. A dugó 15 km-es. A Váli- völgyi Pihenőhelynél történt balesethez mentőhelikopter érkezett, ami már elhagyta a helyszínt. Amint többet tudunk, jelezni fogjuk.

A reggeli baleset miatt a sztráda elesett.
A reggeli baleset miatt a sztráda elesett.
Fotó: Kecskés Zoltán

 

