Közlekedés
2 órája
Gigadugó, az M7-es elesett! (Fotók)
A reggeli riasztás miatt áll a kocsisor a sztrádán. Baleset okán az M7-es autópálya teljesen beállt.
Fotó: Kecskés Zoltán
Aki teheti kerüljön! Tárnokig állnak az autók, csak lépésben lehet haladni. A dugó 15 km-es. A Váli- völgyi Pihenőhelynél történt balesethez mentőhelikopter érkezett, ami már elhagyta a helyszínt. Amint többet tudunk, jelezni fogjuk.
Ezt ne hagyja ki!Közlekedés
3 órája
Lezárták az autópályát: Hatalmas baleset az M7-esen a Balaton irányába (fotó) Frissítve!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre