3 órája
Lezárták az autópályát: Hatalmas baleset az M7-esen a Balaton irányába (fotó) Frissítve!
Nem indult jól a reggel... A beérkező információk szerint baleset miatt hatalmas torlódás alakult ki az M7-es autópályán. Mutatjuk, mire számíthat!
Az Útinform arról számolt be, amit több forrásunk is megerősített, hogy az M7-es autópálya Balaton felőli oldalán, a Váli-völgyi pihenőnél baleset történt. A tűzoltók hatalmas hanggal szirénázva siettek a helyszínre. A 34-es km-nél a forgalom csak a belső sávon tud haladni, 2-3 km hosszan már most torlódnak a járművek, dugó várható. Az M1, M7 autópálya-figyelőre feltöltött kép tanúsága szerint, fejtetőre állt egy autó és a szalagkorlátnál állt meg.
A katasztrófavédelem reagált a balesetre
Összeütközött két személykocsi az M7-es sztráda Balaton felé vezető oldalán, a 34-35-ös kilométernél. Az egyik jármű a tetejére is borult. A Kajászó térségében örtént balesethez váli önkormányzati tűzoltók vonultak. A két autóban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett pályaszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták.
Frissítés: Válaszolt az MKIF
A mentőhelikopter elhagyta a helyszínt. Pályazár vége, a forgalom megindult.