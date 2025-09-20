Lezárták az autópályát: Hatalmas baleset az M7-esen a Balaton irányába (fotó) Frissítve!

Az Útinform arról számolt be, amit több forrásunk is megerősített, hogy az M7-es autópálya Balaton felőli oldalán, a Váli-völgyi pihenőnél baleset történt. A tűzoltók hatalmas hanggal szirénázva siettek a helyszínre. A 34-es km-nél a forgalom csak a belső sávon tud haladni, 2-3 km hosszan már most torlódnak a járművek, dugó várható. Az M1, M7 autópálya-figyelőre feltöltött kép tanúsága szerint, fejtetőre állt egy autó és a szalagkorlátnál állt meg.

Olvasói fotó a baleset helyszínéről.

Forrás: M1, M7 autópálya-figyelő

A katasztrófavédelem reagált a balesetre

Összeütközött két személykocsi az M7-es sztráda Balaton felé vezető oldalán, a 34-35-ös kilométernél. Az egyik jármű a tetejére is borult. A Kajászó térségében örtént balesethez váli önkormányzati tűzoltók vonultak. A két autóban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett pályaszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták.

Frissítés: Válaszolt az MKIF

A mentőhelikopter elhagyta a helyszínt. Pályazár vége, a forgalom megindult.