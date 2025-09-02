14 perce
Hatalmas baleset az autópályán, felüljárónak csapódott egy kisteherautó
Ráckeresztúr közelében, az M6-os autópálya Pécs felé vezető szakaszán súlyos eset történt. A baleset következtében egy kisteherautó átszakította a szalagkorlátot és egy felüljárónak csapódott.
A baleset a 6204-es út felhajtójánál történt az M6-os autópályánál. A helyszínre érkeztek a martonvásári önkéntes tűzoltók, akik azonnal megkezdték a jármű áramtalanítását. A műszaki mentés és a helyszínelés jelenleg is tart. A katasztrófavédelem közlése szerint, a mentők is a helyszínen vannak, de a sérültekről egyelőre nincsenek hivatalos adatok. Az Országos Mentőszolgálatot is megkerestük az esetleges sérülésekkel kapcsolatban. Amint újabb információk állnak rendelkezésre, frissítjük cikkünket.
