Baleset

1 órája

Drámai baleset az M1-esen: Egy nő életét vesztette

Ahogy arról korábban beszámoltunk róla, mentőhelikopter is érkezett az M1-es hatalmas balesethez. Kiderült, halálos baleset történt.

Feol.hu

Három személygépjármű ütközött össze az M1-es autópályán, Bicske térségében vasárnap reggel, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, az egyik a baleset következtében kigyulladt. Mint a Feol beszámolt róla, a forgalmat megállították, a lángokat a tűzoltók eloltották. 

baleset
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Tóth Anikó, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőr századosa az MTI kérdésére megerősítette, hogy a balesetben egy nő életét vesztette.

 

