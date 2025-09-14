Drámai baleset az M1-esen: Egy nő életét vesztette

Három személygépjármű ütközött össze az M1-es autópályán, Bicske térségében vasárnap reggel, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, az egyik a baleset következtében kigyulladt. Mint a Feol beszámolt róla, a forgalmat megállították, a lángokat a tűzoltók eloltották.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Tóth Anikó, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőr századosa az MTI kérdésére megerősítette, hogy a balesetben egy nő életét vesztette.