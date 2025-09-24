Baleset
1 órája
Lezárták az autópályát hatalmas baleset miatt
Felhívjuk a Fejér vármegyei autósok figyelmét, hogy aki Tata felé közlekedik, kerüljön. Az M1-es autópálya 72-es kilométerszelvényén hatalmas baleset történt.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, teherautónak hajtott egy személyautó az M1-es autópálya Tata térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A tatabányai és a komáromi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, csörlő segítségével vontatták ki az autót a tehergépkocsi alól. A balesethez mentőhelikopter is érkezett, a hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett pályaszakaszt.
