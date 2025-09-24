szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

20°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Lezárták az autópályát hatalmas baleset miatt

Címkék#baleset#m1#személyautó#teherautó#katasztrófavédelem

Felhívjuk a Fejér vármegyei autósok figyelmét, hogy aki Tata felé közlekedik, kerüljön. Az M1-es autópálya 72-es kilométerszelvényén hatalmas baleset történt.

Feol.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, teherautónak hajtott egy személyautó az M1-es autópálya Tata térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A tatabányai és a komáromi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, csörlő segítségével vontatták ki az autót a tehergépkocsi alól. A balesethez mentőhelikopter is érkezett, a hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett pályaszakaszt.

baleset
Súlyos baleset történt Fejérben, mentőhelikoptert is riasztani kellett.
Forrás: OMSZ/illusztráció

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu