Lezárták az autópályát hatalmas baleset miatt

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, teherautónak hajtott egy személyautó az M1-es autópálya Tata térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A tatabányai és a komáromi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, csörlő segítségével vontatták ki az autót a tehergépkocsi alól. A balesethez mentőhelikopter is érkezett, a hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett pályaszakaszt.

Súlyos baleset történt Fejérben, mentőhelikoptert is riasztani kellett.

