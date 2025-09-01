30 perce
Kukásautó balesetezett: friss információk érkeztek a hatalmas karambolról
Kora délután hatalmas csattanás rázta meg a 62-es főutat, amikor egy kukásautó és egy bort szállító tartálykocsi ütközött össze Szabadegyháza közelében. A szokatlan karambol megbénította a forgalmat, és sokan aggódtak a baleset sérültjeiért.
A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók és a mentők szirénázva érkeztek a helyszínre, ahol azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. A kukásautó és a tartálykocsi balesetét követően a forgalom is megbénult Szabadegyháza térségében, a mentők és a tűzoltók pedig hosszú ideig dolgoztak a helyszínen.
Az Országos Mentőszolgálat a 62-es főúton történt balesettel kapcsolatban közölte:
A helyszínről egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba.
Több baleset is történt a napokban
