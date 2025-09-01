szeptember 1., hétfő

Személyi sérülés is történt

30 perce

Kukásautó balesetezett: friss információk érkeztek a hatalmas karambolról

Címkék#karambol#62-es főút#Országos Mentőszolgálat#tűzoltó#kukásautó

​Kora délután hatalmas csattanás rázta meg a 62-es főutat, amikor egy kukásautó és egy bort szállító tartálykocsi ütközött össze Szabadegyháza közelében. A szokatlan karambol megbénította a forgalmat, és sokan aggódtak a baleset sérültjeiért.

Feol.hu

​A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók és a mentők szirénázva érkeztek a helyszínre, ahol azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. A kukásautó és a tartálykocsi balesetét követően a forgalom is megbénult Szabadegyháza térségében, a mentők és a tűzoltók pedig hosszú ideig dolgoztak a helyszínen.

​Kora délután hatalmas csattanás rázta meg a 62-es főutat, amikor egy kukásautó és egy bort szállító tartálykocsi balesetezett. Súlyos sérülés is történt.
A tűzoltók és a mentők szirénázva érkeztek a baleset helyszínére.
Forrás: OMSZ/illusztráció

Az Országos Mentőszolgálat a 62-es főúton történt balesettel kapcsolatban közölte:

A helyszínről egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba.

Több baleset is történt a napokban

A múlt hét során számos tűzeset és közlekedési baleset történt, de a nehézségek mellett hősies tettre is akadt példa. Részletek ITT!

 

