Kukásautó balesetezett: friss információk érkeztek a hatalmas karambolról

​A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók és a mentők szirénázva érkeztek a helyszínre, ahol azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. A kukásautó és a tartálykocsi balesetét követően a forgalom is megbénult Szabadegyháza térségében, a mentők és a tűzoltók pedig hosszú ideig dolgoztak a helyszínen.

Forrás: OMSZ/illusztráció

Az Országos Mentőszolgálat a 62-es főúton történt balesettel kapcsolatban közölte:

A helyszínről egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba.

