Katasztrófa és hőstettek

46 perce

Megdöbbentő történések Fejér vármegyében: balesetek, drogfogások, gyász és hűség (videóval)

Címkék#kutya#NAV#baleset#kórház#M7-es autópálya#motoros#M6-os autópálya#mentőhelikopter#rendőrség#drogbanda

​Fejér vármegye és a tágabb régió az elmúlt napokban igen mozgalmas, drámai eseményekkel teli hetet zárt. A forgalmas autópályák több súlyos baleset helyszínévé váltak, miközben a NAV és a rendőrség is látványos sikereket értek el a bűnözés elleni harcban.

Megdöbbentő történések Fejér vármegyében: balesetek, drogfogások, gyász és hűség (videóval)

Dráma az utakon, volt olyan baleset, amikor már a mentők sem tudtak segíteni.

Forrás: OMSZ/illusztráció

A hét rögtön balesettel indult: az M8-as autópályán, Kisapostag térségében egy kamionról leesett sörpad okozott súlyos motoros balesetet. A hírek szerint egy 60 év körüli férfit kellett kórházba szállítani súlyos sérülésekkel. 

Drámai események egész sora a régióban: súlyos balesetek az autópályákon, miközben a NAV és a rendőrség is látványos sikereket értek el a bűnözés elleni harcban.
Hamar megvan a baj. új információk a hétfő reggeli balesettel kapcsolatban.
Forrás: Police.hu

Később a hét közepén borzalmas tragédia történt az M1-es autópályán, Tatánál, ahol egy nyugdíjas férfi vesztette életét. A férfi fékezés nélkül csapódott egy kamionnak és a vontatmánya alá szorult. Hiába érkezett a helyszínre mentőhelikopter is, az életét már nem tudták megmenteni az Országos Mentőszolgálat munkatársai.

Fél órán belül két baleset az M6-oson

​A balesetsorozat csütörtökön is folytatódott az M6-os autópályán, Iváncsa közelében. Délután egy motor és személygépkocsi ütközött, amelyhez szintén mentőhelikoptert riasztottak. A mentés közben a feltorlódott kocsisorban további két személygépkocsi szenvedett ráfutásos balesetet.

Gyászol a katasztrófavédelem

A hét sajnálatos gyászhírt is hozott a katasztrófavédelem közösségébe. Elhunyt Csiszár István nyugállományú tűzoltó alezredes, a Fejér megyei tűzoltó-parancsnokság egykori parancsnokhelyettese, aki 96 éves korában távozott. A harmincnégy éven át hivatásos tűzoltóként szolgáló alezredes nyugállományba vonulását követően is aktívan részt vett a tűzoltóság életében.

Látványos akciók a bűnözés ellen

A közúti balesetek mellett a hatóságok jelentős sikereket könyvelhettek el. A rendőrség tovább folytatva a kábítószer-kereskedelem felszámolását célzó hajtóvadászatát, sikeresen csapott le egy drogbandára. Elképesztő mennyiségű drogot foglaltak le, és több Fejér vármegyei gyanúsítottat fogtak el, akik akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphatnak.

​Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei is akcióba lendültek az M7-es autópályán. Egy román kisbusz átvizsgálása során jelentős mennyiségű, több mint 4 kilogramm marihuánára bukkantak, amelyet azonnal lefoglaltak.

Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét

Vasárnap kora délután érkezett a lesújtó hír, miszerint Pilisszentlászló közelében, egy kutyás csapat megtalálta a fiatal lány holttestét, aki még szeptember 7-én tűnt el, miután túrázni indult. Részletek ITT

A leghűségesebb barát

​A nehéz események sorát zárjuk egy megható, szívmelengető történettel. Fejér vármegyében a figyelem középpontjába került Teó, a kutya, aki bizonyította, hogy mi is az a feltétel nélküli hűség. Teó egy percre sem hagyta magára a gazdáját. Története olyan népszerűvé vált, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is kommentálta a közösségi médiában: „A hősök nem mindig két lábon járnak!"

 

