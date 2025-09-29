3 órája
Megdöbbentő történések Fejér vármegyében: balesetek, drogfogások, gyász és hűség (videóval)
Fejér vármegye és a tágabb régió az elmúlt napokban igen mozgalmas, drámai eseményekkel teli hetet zárt. A forgalmas autópályák több súlyos baleset helyszínévé váltak, miközben a NAV és a rendőrség is látványos sikereket értek el a bűnözés elleni harcban.
Dráma az utakon, volt olyan baleset, amikor már a mentők sem tudtak segíteni.
Forrás: OMSZ/illusztráció
A hét rögtön balesettel indult: az M8-as autópályán, Kisapostag térségében egy kamionról leesett sörpad okozott súlyos motoros balesetet. A hírek szerint egy 60 év körüli férfit kellett kórházba szállítani súlyos sérülésekkel.
Később a hét közepén borzalmas tragédia történt az M1-es autópályán, Tatánál, ahol egy nyugdíjas férfi vesztette életét. A férfi fékezés nélkül csapódott egy kamionnak és a vontatmánya alá szorult. Hiába érkezett a helyszínre mentőhelikopter is, az életét már nem tudták megmenteni az Országos Mentőszolgálat munkatársai.
Megrázó felvételek: Kiderült, ki hunyt el a halálos balesetben (videó)
Fél órán belül két baleset az M6-oson
A balesetsorozat csütörtökön is folytatódott az M6-os autópályán, Iváncsa közelében. Délután egy motor és személygépkocsi ütközött, amelyhez szintén mentőhelikoptert riasztottak. A mentés közben a feltorlódott kocsisorban további két személygépkocsi szenvedett ráfutásos balesetet.
Döbbenetes baleset az autópályán, mentőhelikopter sietett a kórházba
Gyászol a katasztrófavédelem
A hét sajnálatos gyászhírt is hozott a katasztrófavédelem közösségébe. Elhunyt Csiszár István nyugállományú tűzoltó alezredes, a Fejér megyei tűzoltó-parancsnokság egykori parancsnokhelyettese, aki 96 éves korában távozott. A harmincnégy éven át hivatásos tűzoltóként szolgáló alezredes nyugállományba vonulását követően is aktívan részt vett a tűzoltóság életében.
Látványos akciók a bűnözés ellen
A közúti balesetek mellett a hatóságok jelentős sikereket könyvelhettek el. A rendőrség tovább folytatva a kábítószer-kereskedelem felszámolását célzó hajtóvadászatát, sikeresen csapott le egy drogbandára. Elképesztő mennyiségű drogot foglaltak le, és több Fejér vármegyei gyanúsítottat fogtak el, akik akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphatnak.
Így csaptak le a drogbandára, életfogytiglant is kaphatnak (videó)
Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei is akcióba lendültek az M7-es autópályán. Egy román kisbusz átvizsgálása során jelentős mennyiségű, több mint 4 kilogramm marihuánára bukkantak, amelyet azonnal lefoglaltak.
Elképesztő fogás: illegális bizniszt buktatott le a NAV Fejérben (videó)
Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét
Vasárnap kora délután érkezett a lesújtó hír, miszerint Pilisszentlászló közelében, egy kutyás csapat megtalálta a fiatal lány holttestét, aki még szeptember 7-én tűnt el, miután túrázni indult. Részletek ITT!
A leghűségesebb barát
A nehéz események sorát zárjuk egy megható, szívmelengető történettel. Fejér vármegyében a figyelem középpontjába került Teó, a kutya, aki bizonyította, hogy mi is az a feltétel nélküli hűség. Teó egy percre sem hagyta magára a gazdáját. Története olyan népszerűvé vált, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is kommentálta a közösségi médiában: „A hősök nem mindig két lábon járnak!"
Szívmelengető: Ez a megyei kutya lett a mentés fénypontja