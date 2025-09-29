Megdöbbentő történések Fejér vármegyében: balesetek, drogfogások, gyász és hűség (videóval)

A hét rögtön balesettel indult: az M8-as autópályán, Kisapostag térségében egy kamionról leesett sörpad okozott súlyos motoros balesetet. A hírek szerint egy 60 év körüli férfit kellett kórházba szállítani súlyos sérülésekkel.

Hamar megvan a baj. új információk a hétfő reggeli balesettel kapcsolatban.

Forrás: Police.hu

Később a hét közepén borzalmas tragédia történt az M1-es autópályán, Tatánál, ahol egy nyugdíjas férfi vesztette életét. A férfi fékezés nélkül csapódott egy kamionnak és a vontatmánya alá szorult. Hiába érkezett a helyszínre mentőhelikopter is, az életét már nem tudták megmenteni az Országos Mentőszolgálat munkatársai.