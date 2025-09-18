2 órája
Hatalmas baleset Fehérvár szomszédságában, lezárták az utat
Nagy lehet a baj?! Rendkívüli baleset történt az elmúlt percekben: A katasztrófavédelem közlése szerint egy gépkocsi nekihajtott egy parkoló járműnek, aminek következtében felborult. Hatóságok már a helyszínen.
A baleset a Dózsa György utca és az Arany János utca közötti útszakaszon történt Sárszentmihályon. A katasztrófavédelem tájékoztatott, hogy a helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók, valamint mentők is érkeztek. Az érintett területet azonnal lezárták a forgalom elől a mentési munkálatok és a rendőrségi helyszínelés idejére. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot. Amint bővebbet tudunk, közölni fogjuk.
