Fejtetőre állt autó

2 órája

Hatalmas baleset Fehérvár szomszédságában, lezárták az utat

Nagy lehet a baj?! Rendkívüli baleset történt az elmúlt percekben: A katasztrófavédelem közlése szerint egy gépkocsi nekihajtott egy parkoló járműnek, aminek következtében felborult. Hatóságok már a helyszínen.

Feol.hu

A baleset a Dózsa György utca és az Arany János utca közötti útszakaszon történt Sárszentmihályon. A katasztrófavédelem tájékoztatott, hogy a helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók, valamint mentők is érkeztek. Az érintett területet azonnal lezárták a forgalom elől a mentési munkálatok és a rendőrségi helyszínelés idejére. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot. Amint bővebbet tudunk, közölni fogjuk.

Illusztráció: Nagy lehet a baj? Parkoló autónak hajtott egy gépkocsi, majd a baleset következtében felborult. 
Forrás: Shutterstock

Hatalmas baleset a 6-os főúton is

Súlyos baleset rázta meg ismét a 6-os főutat. Többeket a roncsok közül kellett kimenteniük a tűzoltóknak Rácalmásnál szerdán. A balesethez több mentőegységet, sőt mentőhelikoptert is riasztani kellett. Részletek ITT!

 

 

