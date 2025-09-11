A borzalom évfordulója: Busszal ütközött egy autó, hárman meghaltak

2001. szeptember 11. világszerte tragikus nap volt. A New York-ban történt terrortámadás megváltoztatta a világot, Fejér vármegyét azonban egy másik tragédia is megrázta. A 8-as számú főúton történt balesetben sokan megsérültek és többen életüket vesztették.

A Fejér Megyei Hírlap 2001. szeptember 12-ei számában számoltak be arról a tragikus balesetről, amiben egy személyautó és egy autóbusz ütközött. A korabeli hírek szerint a busz utasai közül tízen sérültek meg, ketten súlyosan, nyolcan pedig könnyebben. A balesetben a személyautó három utasa életét vesztette. Akkoriban a busz vezetője így nyilatkozott megyénk napilapjának:

"Nem tudom milyen autó, valami fehér ment a Chrysler előtt. A Chrysler vezetője kinézett, láthatta, hogy jön a busz, visszahúzódott, de lepadkázott – nézze, ott a nyoma – , majd visszatérve átvágódott a másik sávba, velem szembe. Összeütköztünk, nem tudtam mit csinálni, fékeztem, de toltam magam előtt, mire meg tudtam állni. Esett az eső, az ablaktörlőm szakaszosan dolgozott. Milyen sebességgel jöttem? Kivettem a tachográfot, az megmutatja. Több mint húsz éve járok ezen a szakaszon, zsúfolt, túlterhelt az út."

Halálos baleset a 8-as főúton

A szakértő már a helyszínen azt mondta, vezetéstechnikai hiba következménye volt a baleset, ám további vizsgálatokra volt szükség. A Fejér Megyei Hírlap korabeli számának beszámolója szerint az autó három utasa életét vesztette a balesetben. Egy 25 éves édesanya, 2,5 éves kislánya és a 23 éves nagynéni, akit a család éppen a repülőtérre kísért, hiszen Angliába tartott. Az autót a kislány nagymamája vezette.

A 8-as főút veszélyei

Sajnos napjainkban is számos olyan balesetről kell beszámolnunk, amely a 8-as számú főúton történik. A 2001. szeptember 11-én történt halálos baleset kapcsán korábbi eseteket is felidézett a rendőrség:

"Előttem a statisztika – mondta Kaposvári Károly őrnagy, a megyei közlekedési osztály helyettes vezetője. – A 8-as úton tavaly az első 8 hónapban 12 baleset történt, ugyanennyi volt az idén is, ez az első halálos. Tavaly három balesetünk volt ezen a szakaszon, négy halottal."

A 8-as főúton idén nyáron is sajnálatos baleset történt. Egy kamion és egy autóbusz ütközött, a balesetben sokan megsérültek. 1992-ben agárdi tragédia rázta meg az országot. Harminchárom évvel ezelőtt, szeptember második felében egy kirándulókat szállító buszba csapódott egy vonat a vasúti átjáróban. A történtekről nemrégiben Gábor József beszélt a feol.hu-nak, aki rendőrként elsők között érkezett a baleset helyszínére.