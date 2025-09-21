szeptember 22., hétfő

Közlekedés

8 órája

Elesett az M7-es tömegbaleset miatt

Címkék#Budapest#m7#autópálya#tömegbaleset#holttest#katasztrófavédelem

Nem jó hírek érkeztek... Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Sukoró közelében baleset történt, amelyben három autó ütközött egymásnak.

Feol.hu

A beérkező információk szerint hatalmas dugó alakult ki az M7-es autópálya érintett részén. A katasztrófavédelem közölte,  a székesfehérvári hivatásos tűzoltók a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végzik a műszaki mentést a baleset helyszínén, emiatt forgalomkorlátozásra kell számítaniuk az autósoknak.   

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Sukoró közelében baleset történt, amelyben három autó ütközött egymásnak. Forgalomkorlátozás van érvényben.
Illusztráció: Baleset az M7-esen, hatalmas a dugó.
Forrás:  FMH/Archív

Időközben pedig sokkoló hír érkezett Dunaújvárosból, holttestet találtak.

 

