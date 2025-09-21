Elesett az M7-es tömegbaleset miatt

A beérkező információk szerint hatalmas dugó alakult ki az M7-es autópálya érintett részén. A katasztrófavédelem közölte, a székesfehérvári hivatásos tűzoltók a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végzik a műszaki mentést a baleset helyszínén, emiatt forgalomkorlátozásra kell számítaniuk az autósoknak.

Illusztráció: Baleset az M7-esen, hatalmas a dugó.

Forrás: FMH/Archív

Időközben pedig sokkoló hír érkezett Dunaújvárosból, holttestet találtak.