2 órája
Elesett az M7-es tömegbaleset miatt
Nem jó hírek érkeztek... Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Sukoró közelében baleset történt, amelyben három autó ütközött egymásnak.
A beérkező információk szerint hatalmas dugó alakult ki az M7-es autópálya érintett részén. A katasztrófavédelem közölte, a székesfehérvári hivatásos tűzoltók a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végzik a műszaki mentést a baleset helyszínén, emiatt forgalomkorlátozásra kell számítaniuk az autósoknak.
Időközben pedig sokkoló hír érkezett Dunaújvárosból, holttestet találtak.
